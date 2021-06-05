На ПМЭФ Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире

На ПМЭФ Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире
Так для поддержания уровня добычи на данный момент до 2040 года в нефть надо вложить 17 триллионов долларов Фото: pixabay.com

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что во второй половине этого года в мире рискует начаться дефицит нефти и газа.

Сечин считает, что с восстановлением мировой экономики восстановится спрос на два полезных ископаемых, сообщает РБК. Так для поддержания уровня добычи на данный момент до 2040 года в нефть надо вложить 17 триллионов долларов. А это около трети всех мировых инвестиций в энергетику.

Сечин заявил, что некоторые нефтегазовые компании уже испытывают дефицит. Американские газовые компании потеряли в 2020 году более 60 миллиардов долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром нефть» вложит 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге. «Газпром нефть» инвестирует более 3 млрд рублей в ближайшие три года в создание лабораторно-пилотного комплекса в Северной столице.

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