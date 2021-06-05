Мясников предупредил о смертельной опасности больных зубов

Мясников предупредил о смертельной опасности больных зубов
Большое расстояние между зубами может стать местом для размножения бактерий. Фото: unsplash

Главный врач одной из московских больницы, телеведущий Александр Мясников заявил, что проблемы с зубами могут привести к серьезным заболеваниям.

Он считает, что проблемы с зубами чреваты не только дискомфортом, но и последствиями. Так повреждения эмали плохо сказывается на нервных окончаниях, сообщает «Россия 1». Так кариес может привести к сильным головным болям.

Большое расстояние между зубами может стать местом для размножения бактерий, а это может стать причиной проблем с сердцем. Самым серьезным последствием больных зубов может стать проблема с пищеварением, которая может привести к раку желудка.

Эксперт советует раз в год ходить на приём к стоматологу в качестве профилактики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказала, чем опасен коронавирус для зубов. Директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ирина Макеева объяснила, как влияет коронавирус и другие инфекционные заболевания на состояние зубов у человека.

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