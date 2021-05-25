Специалист рассказала, чем опасен коронавирус для зубов

Директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ирина Макеева объяснила, как влияет коронавирус и другие инфекционные заболевания на состояние зубов у человека.

Агентство «Москва» пишет, от количества слюны во рту человека зависит, в каком состоянии находится полость рта. Чем меньше количество выделяемой во время болезни слюны, тем хуже зубы.

Таким образом коронавирусная инфекция может плохо повлиять на зубы. Так как, когда человек болеет, то у него появляется гораздо меньше слюны.

Так, у заразившегося коронавирусом меняется вязкость слюны, она нарушается. Поэтому она начинает хуже очищать поверхность зубов. В связи с этим на эмали может появиться кариес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у подростков, привившихся от коронавируса в США, диагностируют проблемы с сердцем.