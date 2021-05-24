У подростков, привившихся от коронавируса в США, диагностируют проблемы с сердцем

На самочувствие пожаловались уже десятки молодых людей и подростков.

В США обратили внимание на большое количество жалоб на проблемы с сердцем от молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Известно, что у десятков американцев диагностировали воспаления сердечной мышцы сразу после вакцинации от коронавируса препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. Эксперты не знают, есть ли взаимосвязь между проблемами с сердцем и вводом вакцин, но убеждены, что это слишком редкий побочный эффект, так что отказываться от использования препаратов в США не намерены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом. По его словам, летом иммунитет людей не подвержен «атакам» холода. В настоящее время страна находится на стадии снижения заболеваемости COVID-19.