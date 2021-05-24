Стало известно, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом

Специалист отметил, что россиянам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры и прививаться. Фото: комитет по здравоохранению

Специалист отметил, что россиянам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры и прививаться. Фото: комитет по здравоохранению

Россия может рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом летом при условии, что граждане продолжат соблюдать меры профилактики. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, летом иммунитет людей не подвержен «атакам» холода. В настоящее время страна находится на стадии снижения заболеваемости COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», что Горелов отметил, что суточные колебания в ту или иную сторону — законное проявление эпидпроцесса.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 406 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 851 новый уовид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID.