В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID

В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России официально выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, не исключено, что инфицированных индийским штаммом в России уже больше. Однако официальные данные свидетельствуют о 14 инфицированных.

Как сообщили «РИА Новости», Горелов также отметил, что в России не зарегистрировано случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.

Напомним, в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 мая стало известно, что российские ученые получили индийский штамм COVID-19.

индийский штамм коронавирусная пандемия Россия


 

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