В квартире на Лиговском 17 спасателей тушили 8 «квадратов» мусора

В квартире на Лиговском 17 спасателей тушили 8 &#171;квадратов&#187; мусора
Огонь вспыхнул в доме №3 на Лиговском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В центре Петербурга среди ночи вспыхнул пожар. С огнем боролись 17 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 8 июня, в доме №3 на Лиговском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около 00:30. К месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пожар произошел на первом этаже жилого дома. Там, в трехкомнатной квартире горел мусор на площади 8 квадратных метров.

К 1:15 спасатели полностью потушили пламя. О пострадавших информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в заброшенном доме на Большой Пушкарской случился пожар. С огнем удалось справиться всего за 15 минут.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб спасатели


 

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