В заброшенном доме на Большой Пушкарской случился пожар

Утром понедельника, 7 июня, на Петроградской стороне потушили небольшой пожар. С огнем удалось справиться всего за 15 минут.

По информации петербургского управления МЧС, местные жители вызвали пожарных в 8:36. Они сообщили, что что-то горит в доме №7 по улице Большая Пушкарская.

Все случилось в семиэтажном, расселенном доме. Там загорелась обстановка на площади в 1 квадратный метр. Тушить пожар направили 16 человек личного состава МЧС и четыре специальные машины. Специалисты сбили пламя к 08:53.

Данных о пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.