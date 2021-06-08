«Проникали десятки бомжей»: жители дома в Озерном переулке рассказали о жильцах горевшей квартиры

&#171;Проникали десятки бомжей&#187;: жители дома в Озерном переулке рассказали о жильцах горевшей квартиры
Пожар произошел в доме 9 на Озерном переулке. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" ВКонтаке"

Местные жители раскрыли подробности ночного пожара в Озерном переулке в Петербурге.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 8 июня, в доме №9. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, у соседа имеется тяга к патологическому накопительству. Они предупреждали о положении в квартире ЖКС №3, однако, по их словам, дверь лишь опечатали лентами. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, МЧС и районная администрация тоже не реагировали.

Квартира была завалена мусором. Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания» ВКонтаке»

«Каждый день в квартиру проникали десятки бомжей», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огонь в доме на Лиговском тушили 17 спасателей. В трехкомнатной квартире горел мусор на площади 8 квадратных метров.

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