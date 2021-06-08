Диетолог перечислила продукты с опасными Е-добавками

Диетолог перечислила продукты с опасными Е-добавками
Врач назвала продукты с вредными добавками. Фото: pixabay

Решение отказаться от приобретения продуктов содержащих Е-добавки принесет несколько приятных бонусов: полезное питание и хорошее самочувствие, а также экономия денежных средств.

Согласно мнению диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариты Макуха, опубликованное РИА Новости, самые опасные Е-добавки находятся в самых популярных продуктах.

Е-добавки, которые используют, чтобы увеличить срок годности и нейтрализовать кислотности, по степени опасности распределяют на три группы.

Так, первая группа безвредна, а третья хуже всего влияет на организм человека. В последней находятся Е103, Е105, Е111, Е121, Е214 этилпарабен, Е230 бифенил, некоторые из них запрещены в Российской Федерации.

Известно, что вредные Е-добавки используют при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, сыров, паштетов, молочных десертов.

Отмечается, что в составе свежих фруктов и овощей, мяса говядины и птицы, рыбы, крупы, орехов и зеленом чае не содержится опасных добавок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор назвала группы людей, которым может навредить квас.

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