Доктор назвала группы людей, которым может навредить квас

Доктор назвала группы людей, которым может навредить квас
Квас может быть опасен для здоровья. Фото: unsplash.com

Врач рассказала о тех группах людей, для которых такой напиток, как квас может быть опасен. Кроме того, эксперт пояснила, какую дозу напитка можно считать безопасной.

Врач-диетолог Ольга Кораблева в беседе с «РИА Новости» заявила, что у такого напитка, как квас, довольно популярного в России, имеется внушительный список побочных эффектов от его употребления. В связи с этим, некоторым людям лучше воздержатся от напитка.

Так, лучше ограничить употребление кваса тем, у кого имеются камни в желчном пузыре или почках, а также тем, у кого есть заболевания печени, гастрит или язва. Это связано с повышенной кислотностью напитка, которая может вызвать обострение, изжогу и воспаление слизистой.

Помимо этого, не стоит забывать, что квас получается в результате брожения. Поэтому его, по мнению Кораблевой, не стоит употреблять людям страдающим болезнями кишечника, а также колитом.

Полностью исключить квас Кораблева советует беременным женщинам и кормящим матерям. Ведь в напитке есть «градус», хотя и небольшой.

Максимально безопасной дозой специалист назвала пол-литра. Если употреблять больше, то есть вероятность заработать себе отеки, что довольно вредно для гипертоников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказал, какие напитки опасно пить на голодный желудок.

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