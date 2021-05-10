Диетолог рассказал, какие напитки опасно пить на голодный желудок

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил напитки, опасные для употребления натощак.

Специалист заявил в беседе с радио Sputnik, что по утрам можно без вреда для здоровья пить только воду, все остальные напитки могут иметь противопоказания — их употребление натощак допустимо с оглядкой на состояние здоровья. Он объяснил это тем, что ряд напитков могут раздражать желудок или спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови.

К примеру, кисломолочные продукты при соприкосновении с воспаленной слизистой оболочкой желудка могут вызывать боли. По словам Гинзбурга, после приема пищи желудок лучше защищен. Но если этот орган здоров, то можно пить и зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком.

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