Диетолог Калмурзина назвала самый полезный для сердца продукт

Диетолог Калмурзина назвала самый полезный для сердца продукт
В день можно съедать до 10 штук чернослива. Фото: pixabay

Известный каждому россиянину сухофрукт ускоряет пищеварение и улучшает работу сердца. И это чернослив. В нём содержится множество витаминов А, Е и B. В нём много кальция магния и клетчатки.

Калий тоже делает чернослив полезным. Особенно полезный чернослив для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, рассказала петербургский диетолог Анастасия Калмурзина РИА «Новости». В день можно съедать не больше 10 штук чернослива. Его нельзя есть диабетикам, он повышает уровень сахара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год в России сильнее всего выросла в цене гречка. Гречка стала наиболее возросшим в цене продуктом на российском рынке, согласно данным, собранным Росстатом. В среднем розничная цена гречневой крупне в течение июля поднялась в 1,7 раза, по итогам месяца её стоимость составила 87,1 рубль за килограмм.

диетолог здоровая еда здоровье мнение эксперта чернослив


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»
Диетолог Калмурзина назвала самый полезный для сердца продукт
В Петербурге два автомобилиста устроили драку
Комитет финансов Петербурга отметил 90-летие восхождением на Эльбрус
В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»
Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
В «Саду дружбы» в центре Петербурга зацвела сакура
От 20 до 100% увеличилась стоимость билетов в музеи Петербурга в 2021 году