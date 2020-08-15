За год в России сильнее всего выросла в цене гречка

На цене отразилось и сокращение посевов, которое началось после перепроизводства крупы в 2019 году. Фото: pixabay.com

На цене отразилось и сокращение посевов, которое началось после перепроизводства крупы в 2019 году. Фото: pixabay.com

Гречка стала наиболее возросшим в цене продуктом на российском рынке, согласно данным, собранным Росстатом.

В среднем розничная цена гречневой крупне в течение июля поднялась в 1,7 раза, по итогам месяца её стоимость составила 87,1 рубль за килограмм. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные федеральной службы. Генеральный директор аналитической копании «Прозерно» Владимир Петриченко отмечает, что следствием роста розничной цены стало возрастание оптовой, поднявшейся вдвое по сравнению с прошлым годом — до 48 рублей за кг.

Эксперт считает, что скачок цен связан с ажиотажным спросом в марте текущего года, во время начала пандемии COVID-19, когда продажи по сравнению с аналогичным периодом за 2019-й год выросли на 170-200%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге недвижимость в новостройках в историческом центре поднялась в цене на 24%.