Жилье в новостройках рядом с историческим центром Петербурга выросло в цене на 24%

Петербуржцы сейчас предпочитают квартиры побольше и готовы заплатить за них, судя по статистике, круглую сумму. Фото: pixabay.com

Петербуржцы сейчас предпочитают квартиры побольше и готовы заплатить за них, судя по статистике, круглую сумму. Фото: pixabay.com

В течение года недвижимость в новостройках исторического центра и соседних районов подорожала на 24%, при этом количество сделок по продаже таких квартир значительно снизилось.

Согласно данным пресс-службе группы компаний «Эталон», по сравнению с 2019 годом стоимость жилья в новостройках Петроградского, Центрального, Адмиралтейского, частично — Выборгского и Василеостровского районов Петербурга выросла на 24% и составляет сейчас 10,8 млн рублей. При этом средняя площадь пользующихся спросом квартир в этих районах также увеличилась до 62,5 «квадратов», а небольшие квартиры стали интересовать покупателей в два раза меньше.

С января текущего года в Петербурге, между тем, на 44% снизилось число сделок по продаже новостроек в исторических районах, всего их было около 1,6 тысяч. Наиболее дорогостоящие сделки проводятся в Петроградском районе, где стоимость объектов достигает почти миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне начали активно интересоваться недвижимостью за городом.