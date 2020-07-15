Россияне начали активно скупать недвижимость за городом

Россияне начали активно скупать недвижимость за городом
Самые дорогие загородные дома в Московской области. Фото: pixabay.com

Спрос на такие дома увеличился на 77%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем свидетельствуют данные сервиса «Авито Недвижимость». После снятия большинства ограничений, введенных из-за коронавируса, россияне начали скупать загородные дома – спрос на них вырос на 77%. При этом в Московской области недвижимость стоит в среднем 12 миллионов рублей, на втором месте по дороговизне оказались дома в Ленинградской области, тройку замыкает Томская область. А вот недорогую загородную недвижимость можно приобрести в Ростовской области и Башкирии.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев в разговоре с ТАСС отметил, что пока застройщики не рассчитывают на то, что спрос сохранится надолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге владельцев малого и среднего бизнеса поддержат путем снижения арендной платы на недвижимость.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом недвижимость


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачей-гинекологов отправили в СИЗО за подозрения в торговле младенцами
Louis Vuitton вмешался в конфликт Рудковской и Дакоты
В Москве от коронавируса за сутки скончались 24 человека
Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечене
Харламова заподозрили в романе с Кошкиной
Россияне начали активно скупать недвижимость за городом
В России могут увеличить возраст молодежи до 35 лет
Москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус