Россияне начали активно скупать недвижимость за городом

Спрос на такие дома увеличился на 77%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем свидетельствуют данные сервиса «Авито Недвижимость». После снятия большинства ограничений, введенных из-за коронавируса, россияне начали скупать загородные дома – спрос на них вырос на 77%. При этом в Московской области недвижимость стоит в среднем 12 миллионов рублей, на втором месте по дороговизне оказались дома в Ленинградской области, тройку замыкает Томская область. А вот недорогую загородную недвижимость можно приобрести в Ростовской области и Башкирии.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев в разговоре с ТАСС отметил, что пока застройщики не рассчитывают на то, что спрос сохранится надолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге владельцев малого и среднего бизнеса поддержат путем снижения арендной платы на недвижимость.