В Петербурге владельцев малого и среднего бизнеса поддержат путем снижения арендной платы на недвижимость

Представители ЗакСа обратились к владельцам коммерческой недвижимости с предложением помочь представителям бизнеса в непростое время. Многие ограничительные меры остаются активными и в настоящий момент. К примеру, не работают торговые центры. Следовательно, у бизнесменов не работают магазины, и выручку тоже получить неоткуда, но арендную плату за помещение платить необходимо, чтобы не потерять место. Зачастую эта сумма оказывается неподъемной из-за отсутствия притоков денежных средств.

Таким образом, сегодня, 15 июля, депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли во втором чтении поправку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».

Инициатива позволит заинтересовать арендодателей снизить арендную плату для тех представителей бизнеса, кто наиболее сильно пострадал от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, которые были приняты из-за активного распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы одобрили закон о рассрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса.