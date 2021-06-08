В Новогорелово загорелась квартира в жилом доме

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из окон вырываются языки пламени и черные клубы дыма.

В поселке Новогорелово сегодня вечером, 8 июня, произошел пожар в одной из квартир. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в ЖК «Новое Горелово» на улице Современников 15, корпус 1. Там на одном из этажей горит квартира – подробности пока не разглашаются. Видно лишь, что окон валят черные клубы дыма.

«Как деревню назовешь — так в ней и заживешь»,

— считает один из пользователей.

Количество пострадавших и прочая информация уточняется.

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