В Новогорелово загорелась квартира в жилом доме

Из окон вырываются языки пламени и черные клубы дыма.
В поселке Новогорелово сегодня вечером, 8 июня, произошел пожар в одной из квартир. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось в ЖК «Новое Горелово» на улице Современников 15, корпус 1. Там на одном из этажей горит квартира – подробности пока не разглашаются. Видно лишь, что окон валят черные клубы дыма.
«Как деревню назовешь — так в ней и заживешь»,
— считает один из пользователей.
Количество пострадавших и прочая информация уточняется.
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