Диетолог назвала самое безвредное мороженое

Диетолог назвала самое безвредное мороженое
Стало известно, какое мороженое самое не вредное. Фото: Pixabay

Помимо того, что доктор рассказа, какое мороженое самое безвредное, она также назвала ежедневную «безопасную» дозу десерта.

В беседе с радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина, объяснила, что сорбет побережет фигуру и не скажется на здоровье, в связи с этим именно на этом десерте доктор советует остановиться.

Елена Соломатина рассказала, что обычное мороженое достаточно вредный десерт, потому что в нем содержится много сахара и жиров.

Сорбет же, наоборот. Его делают из натурального сока с мякотью, при этом случается, что без добавления сахара.

Несмотря на вид мороженого, он будет вредить, если употреблять его слишком много. Так, «безопасная» доза данного десерта, по словам врача, это одна порция в день.

Однако существуют и противопоказания.

Врач-диетолог пояснила, что человек, не имеющий каких-либо заболеваний, может съесть одну порцию в сутки. Но тем людям, у которых сахарный диабет, преддиабетическое состояние, лишний вес, проблемы с желудочно-кишечным трактом и прочее, стоит сдерживаться в употреблении десерта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог перечислила продукты с опасными Е-добавками.

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