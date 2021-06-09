Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма

Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма
Популярного ютубера задержали по статье 205.2 УК РФ. Фото: Youtube

Видеоблогера Юрия Хованского задержали в Северной столице.

Как сообщает ТАСС, популярного ютубера задержали по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В каком статусе сейчас находится Хованский — не известно.

Юрий Хованский ведет свой канал YouTube, популярен в интернете.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Юрий Хованский после посещения ресторана певицы Ольги Бузовой в ТК «Галерея» назвал еду там «пенопластным месивом». Ресторан звезды в 2019 году расположился по соседству с другими заведениями фудкорта торгового центра. В нем, наряду с привычным фастфудом, посетителям предлагают попробовать здоровую пищу.

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