Хованский о ресторане Бузовой: «пенопластное месиво»

Хованский о ресторане Бузовой: &#171;пенопластное месиво&#187;
Приятель блогера составил ему компанию в дегустации блюд из ресторана звезды. Фото: Youtube

Видеоблогер Юрий Хованский поделился со своими зрителями впечатлениями от похода в заведение Ольги Бузовой, открывшееся в «Галерее».

Новый ресторан звезды расположился по соседству с другими заведениями фудкорта торгового центра. В нем, наряду с привычным фастфудом, посетителям предлагают попробовать здоровую пищу. Хованский оценил «BUZfood» в новом выпуске своего блога на Youtube.

По мнению автора видеоролика, еда в ресторане Бузовой отличается отсутствием вкуса и выглядит совсем неаппетитно. Хованский попробовал множество самых разных блюд и ни одно не вызвало восторга. «Полный слив» — подытожил свой поход блогер.

Однако он оставил своим зрителям возможность высказать свое мнение и дополнил, что вполне может быть не прав.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала, что Бузова забыла о посещении Читы и сообщила поклонникам, что находится там впервые.

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