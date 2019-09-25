Ольгу Бузову подловили на лжи в Чите

Певица заявила, что впервые посетила город, но, как напомнили ей поклонники, она уже выступала там.

Об этом стало известно 25 сентября. Певица Ольга Бузова отправилась в тур по России, в рамках которого посещает города Дальнего Востока и Сибири. Звезда поблагодарила фанатов за теплый прием и заявила, что первое посещение Читы оставило приятное впечатление.

После концерта комментаторы не дали ей соврать – они вспомнили, что Бузова приезжала в 2007 году, как звезда «Дома-2». Тогда она вела музыкальный фестиваль, а теперь сама поет – возможно, звезда имела в виду, что начала жизнь с чистого листа и с тех пор ни разу не ездила в Читу.

В своем Instagram певица похвасталась солд-аутом, но некоторые СМИ уверяют, что зал был наполовину пуст (или полон).

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова считает, что депутаты и федеральные СМИ травят ее. Певицу обсуждают и осуждают на протяжении 15 лет – именно столько она работает на телевидении.