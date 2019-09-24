Бузова считает, что депутаты и федеральные СМИ травят ее

Бузова считает, что депутаты и федеральные СМИ травят ее
Ольга Бузова. Фото: Instagram buzova86

Певицу обсуждают и осуждают на протяжении 15 лет – именно столько она работает на телевидении.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем Ольга Бузова рассказала в колонке для журнала «Русский пионер». Певица написала, что огромное количество времени журналисты и чиновники раздувают скандал из-за любого ее слова и поста в Instagram. Такое внимание она назвала травлей, но отметила, что информационный шум делает ее популярней.

«Все, кидающие в меня грязь, забывают, что я их не вижу, потому что стою к ним спиной»,

— заявила Ольга Бузова.

Певица заверила, что готова бороться за свою честь во что бы то ни стало. Если нужно, Ольга Бузова может и «разбить нос».

Напоминаем, что один из последних скандалов, связанных с певицей, был из-за того, что звезда сравнила себя с блокадницей. Тогда общественность, звезды и политики раскритиковали певицу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стало известно, сколько Тимати и Бузова заработали на ресторанном бизнесе.

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