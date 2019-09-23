Стало известно, сколько Тимати и Бузова заработали на ресторанном бизнесе

Рэперу повезло больше, чем певице – он стал богаче на 54 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает «База». Тимати владеет сетью бургерных и смог заработать на них 54 миллиона рублей за год. Григорий Лепс и Эмин Агалаков, которые открыли в Москве два ресторана «Рюмка водки», получили 8,3 миллиона рублей, но один из них оказался убыточным, так что доход составил всего 400 тысяч рублей.

Ольша Бузова и «Арчер мьюзик продакшн» открыли в 2018 году ресторан Buzfood, который до сих пор не приносит хозяевам миллионов. За год на нем удалось заработать только 1,2 миллиона рублей. К слову, Ксения Собчак брала у певицы интервью, в рамках которого уличила звезду в не успешности бизнеса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что безработный Тарасов продает дом, упоминая о Бузовой. За особняк футболист просит 250 миллионов рублей – он считает, что недвижимость того стоит.