Безработный Тарасов продает дом, упоминая о Бузовой

За особняк футболист просит 250 миллионов рублей – он считает, что недвижимость того стоит.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает «СтарХит».

Риелтор, который занимается продажей дома Дмитрия Тарасова, рассказал о подробностях. Футболист строил особняк вместе с Ольгой Бузовой, когда они еще состояли в браке. За последние годы игрок вложил неплохую сумму в дом и хочет его продать. Агентство, занимающееся сделкой, все время упоминает о том, что в особняке жила Ольга Бузова.

В объявлении сказано: «Предлагаем дом Дмитрия Тарасова. Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой».

Многие считают, что футболист завышает цену – такой дом в Подмосковье можно приобрести как минимум на 100 миллионов дешевле. Телеведущая в свое время тоже потратилась на дом, но Тарасов оставил ее без недвижимости, а также попросил вернуть подаренный автомобиль.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова в гневе заявила, что больше не придет на съемки шоу.