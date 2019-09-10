Ольга Бузова в гневе заявила, что больше не придет на съемки шоу

Звезда разозлилась из-за опоздания участников программы «Бородина против Бузовой».

Все случилось во время съемок нового выпуска. Певица приехала вовремя, а вот некоторые заставили ее ждать. Ольга Бузова, у которого каждая минута на счету, вышла из себя. Когда все пришли, она высказала опоздавшим все, что о них думала. Звезда намекнула на то, что люди не совсем нормальны, раз поступают так. Она отметила, что ей пришлось встать в пять утра, чтобы быть в кадре вовремя. Бузова подчеркнула, что ей хочется домой и она больше не будет приезжать ради «Бородина против Бузовой», если все продолжат так себя вести.

Напоминаем, что певица пришла на ТНТ около 15 лет назад. Изначально она снималась в «Доме-2» как участница, а теперь стала ведущей канала.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова отреагировала на новость о втором ребенке Дмитрия Тарасова. Певица высмеяла новую жену экс-супруга – кажется, раны на сердце до сих пор кровоточат.