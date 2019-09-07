Ольга Бузова отреагировала на новость о втором ребенке Дмитрия Тарасова

Певица высмеяла новую жену экс-супруга – кажется, раны на сердце до сих пор кровоточат.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщает «СтарХит». Ольга Бузова была неприятно удивлена, когда узнала о беременности Анастасии Костенко – нынешней жены Дмитрий Тарасова. Сначала певица посвятила этому несколько «сториз» в Instagram, а затем в сеть попал отрывок телешоу «Дома-2», в котором Ольга рассуждает о ситуации.

«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной»,

— поделилась Ольга.

Пока что Костенко никак не прокомментировала слова телеведущей. Тем временем беременная девушка публикует фотографии с животиком, а Тарасов выглядит счастливым.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подписчики атаковали Бузову из-за отцовства Тарасова. Напомнить о радости Тарасова и «троллить» подписчики певицы начали ее под недавним постом. Там телеведущая хвасталась новой сумкой, однако в ответ ожидаемых комплиментов не получила.