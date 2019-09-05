Подписчики атаковали Бузову из-за отцовства Тарасова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снова стала предметом насмешек в соцсетях. Ее аккаунт в Instagram разрывается от однотипных комментариев после новости о том, что ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов станет отцом.

Напомнить о радости Тарасова и «троллить» подписчики певицы начали ее под недавним постом. Там телеведущая хвасталась новой сумкой, однако в ответ ожидаемых комплиментов не получила.

Кто-то заявил, что пора думать о муже и детях, другие задевали певицу фразами вроде: «У кого-то малыши, а у кого-то все сумочки».

Они также напомнили Бузовой о ее возрасте. Подписчики злятся, что в 30 лет она так и не научилась расставлять жизненные приоритеты.

Ранее в GazetaSPb сообщали об ответе Бузовой хейтерам. Те обвинили ее в злоупотреблении алкоголем.