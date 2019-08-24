Бузова ответила хейтерам на обвинения о злоупотреблении алкоголем

Певица написала, что ей не нужно пить, чтобы веселиться и танцевать всю ночь.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем Ольгу Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Сейчас девушка находится на съемках романтического шоу «План Б», в рамках которого она постарается найти себе нового мужа. В свободное время Бузова плавает, загорает и веселиться. В некоторых «сторис» девушка якобы ходит, покачиваясь, а также то и дело светит бокалами. Подписчики решили, что певица злоупотребляем алкоголем и обвинили ее в пагубной привычке.

Хейтеры высказались под видео, на котором Бузова танцует на вечеринке. Они посчитали, что та перепила и ей пора завязывать. Все обвинения звезда опровергла на следующий день, заявив, что она прекрасно себя чувствует утром.

«Потому что для хорошего настроения мне не нужно „бухать“, как некоторые написали под прошлым постом. Живите в кайф! Каждый день!» — отметила она.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram.