Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram

Под градом обвинений и угроз Ольга Бузова, ранее отпустившая, как минимум, странную шутку по поводу блокадных времён, закрыла свой аккаунт.

Если мельком взглянуть на аккаунт российской поп-дивы Ольги Бузовой в Instagram, то можно решить, что с этой интернет-единицей покончено. Однако если приглядеться, станет ясно, что фраза «это закрытый аккаунт» означает лишь, что теперь, чтобы полюбоваться новым платьем девушки, нужно только подписаться на неё.

Впрочем, учитывая общее количество подписчиков (на данный момент — более 16 миллионов), не узнать об очередной искромётной шутке получится разве что отключив интернет.

Напомним, что очередной скандал вокруг Бузовой начался после того, как она в ролике, опубликованном в Instagram облизала тарелку и сравнила себя с жительницей блокадного Ленинграда. В субботу, 17 августа, жалобы на неё (со слов жалобщиков) собирались отправить как в Роскомнадзор, так и генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Ранее GazetaSPb вновь осматривала чужие Instagram — правда в опубликованном Николаем Басковым видео он не шутит, предоставляя право на это стоящему там же главе Украины Владимиру Зеленскому (на тот момент, конечно, никакому не президенту).