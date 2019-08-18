Басков, Зеленский, Повалий — певец поделился видео из прошлого

Занятный артефакт из прошедшего времени выложил на своей странице Instagram российский певец Николай Басков.

Видео изображает один из скетчей, снятых «Кварталом 95» во времена, когда нынешний Украинский Президент Владимир Зеленский выполнял функцию ведущего юмористического шоу. Кроме него и Баскова (тоже участвовавшего в съёмках), на видео также видно украинскую певицу, народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий.

Некоторые пользователи сети напрямую связывают появление ролика с ситуацией, в которую последняя попала недавно — её концерт в центре Киева был отменён решением «сверху», а сама она столкнулась с обвинениями в предательстве, так как до этого 5 лет прожила в Москве.

«Все меняется, но наш творческий союз с @tpovaliyofficial останется навсегда в наших и ваших сердцах❤️и мы ещё не раз споём на бис», — написал Басков под выложенным видео.

Сам Николай Басков прекратил визиты в Украину сразу после событий 2014 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что парк «Малиновка» в ближайшее время будет вновь внесён в число зеленых насаждений общего пользования.