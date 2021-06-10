Футбольный «Подорожник» с дизайном ЕВРО-2020 начнут продавать в Петербурге 11 июня

Брелок можно будет купить с 12 июня. Фото: пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Брелок можно будет купить с 12 июня. Фото: пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Транспортную карту «Подорожник», оформленную в символике чемпионата Европы по футболу, начнут продавать в кассах метрополитена Петербурга с 11 июня.

Ламинированные карты можно будет приобрести на станциях метро «Площадь Восстания», «Выборгская», «Петроградская», «Горьковская», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Зенит», «Беговая», «Адмиралтейская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная», а с 12 июня появятся электронные носители «Брелок Подорожник».

Как сообщили в пресс-службе подземки, тираж носителей ограничен.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 июня петербургский аэропорт Пулково принял первый рейс с иностранной сборной в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Также Gazeta.SPb.ru показывала, как идет подготовка футбольной деревни на Конюшенной к Евро-2020.