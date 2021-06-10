Футбольный «Подорожник» с дизайном ЕВРО-2020 начнут продавать в Петербурге 11 июня

Футбольный «Подорожник» с дизайном ЕВРО-2020 начнут продавать в Петербурге 11 июня
Брелок можно будет купить с 12 июня. Фото: пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Транспортную карту «Подорожник», оформленную в символике чемпионата Европы по футболу, начнут продавать в кассах метрополитена Петербурга с 11 июня.

Ламинированные карты можно будет приобрести на станциях метро «Площадь Восстания», «Выборгская», «Петроградская», «Горьковская», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Зенит», «Беговая», «Адмиралтейская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная», а с 12 июня появятся электронные носители «Брелок Подорожник».

Как сообщили в пресс-службе подземки, тираж носителей ограничен.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 июня петербургский аэропорт Пулково принял первый рейс с иностранной сборной в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Также Gazeta.SPb.ru показывала, как идет подготовка футбольной деревни на Конюшенной к Евро-2020.

евро метрополитен новости СПб подорожник


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве
Байкера увезли в реанимацию после ДТП с легковушкой на перекрестке ...
Резня на кухне: задержан повар санатория, ударивший ножом коллегу
В Ленобласти мужчина порезал своего брата
Футбольный «Подорожник» с дизайном ЕВРО-2020 начнут продавать в Петербурге ...
Вода вместо вакцины и причина роста заболеваемости: новое о COVID-19 в ...
С 10 июня россиянам станут доступны полеты еще в восемь стран
Петербург попал в десятку популярных городов для отдыха в июле