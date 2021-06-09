Фоторепортаж Gazeta.SPb: как идет подготовка футбольной деревни на Конюшенной к Евро-2020

До старта чемпионата Европы по футболу остаются считанные дни. Уже в субботу, 12 июня, Северная столица примет первый матч. Подготовка фан-зон – в разгаре. Футбольную деревню фестиваля UEFA EURO 2020 строят на Конюшенной площади. Показываем, как идут работы.

В среду, 9 июня, Футбольную деревню СМИ представил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отметим, что в этом году в Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков. Тех, кто не попадет на «Газпром Арену» ждут в фан-зонах. Во время знаковых встреч трансляции будут идти на Дворцовой площади. Весь турнир просмотр матчей будет организован у «Юбилейного».

На Конюшенной площади строят целую футбольную деревню. Находиться там одновременно смогут до пяти тысяч человек. Организаторы обещают футбольным фанатам не только трансляцию матчей, но также конкурсы, выступления музыкальных групп и развлекательные мероприятия.

Напомним, что Петербург примет семь футбольных матчей – шесть встреч группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что известно о турнире в Петербурге и как будет организовано движение общественного транспорта.