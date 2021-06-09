Фоторепортаж Gazeta.SPb: как идет подготовка футбольной деревни на Конюшенной к Евро-2020

Фоторепортаж Gazeta.SPb: как идет подготовка футбольной деревни на Конюшенной к Евро-2020
Футбольная деревня. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

До старта чемпионата Европы по футболу остаются считанные дни. Уже в субботу, 12 июня, Северная столица примет первый матч. Подготовка фан-зон – в разгаре. Футбольную деревню фестиваля UEFA EURO 2020 строят на Конюшенной площади. Показываем, как идут работы.

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В среду, 9 июня, Футбольную деревню СМИ представил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Отметим, что в этом году в Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков. Тех, кто не попадет на «Газпром Арену» ждут в фан-зонах. Во время знаковых встреч трансляции будут идти на Дворцовой площади. Весь турнир просмотр матчей будет организован у «Юбилейного».

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

На Конюшенной площади строят целую футбольную деревню. Находиться там одновременно смогут до пяти тысяч человек. Организаторы обещают футбольным фанатам не только трансляцию матчей, но также конкурсы, выступления музыкальных групп и развлекательные мероприятия.

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Напомним, что Петербург примет семь футбольных матчей – шесть встреч группового этапа и один четвертьфинал.

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что известно о турнире в Петербурге и как будет организовано движение общественного транспорта.

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
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