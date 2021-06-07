Праздник футбола близко: все, что нужно знать о Евро-2020 в Петербурге

Уже на этой неделе стартует одно из главных событий года – чемпионат Европы по футболу. Какие матчи играют в Петербурге, где следить за их ходом, кто из наших футболистов получил шанс выступить на «Газпром Арене», ждать ли иностранных болельщиков, — даем ответы на вопросы о предстоящем Евро-2020.

Матчи в Петербурге

Было решено, что Петербург примет сразу семь матчей. Шесть из них – встречи группового этапа. На «Газпром Арене» отыграют сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции. В июле петербуржцы и гости Северной столицы станут свидетелями четвертьфинального матча.

Кто представит Россию на Евро-2020?

Тренерский штаб сборной России уже опубликовал окончательный состав на чемпионат Европы по футболу. К слову, в национальную команду попали шесть зенитовцев – нападающий Артем Дзюба, защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев.

Среди форвардов в списке сборной – Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»). В защиту отправят Георгия Джикию («Спартак»), Марио Фернандеса и Игоря Дивеева (ЦСКА), Федора Кудряшова («Антальяспор») и Анлрея Семенова («Ахмат»).

В полузащите – Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). Максим Мухин (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Атланта»), Денис Черышев («Валенсия»), Алексей Головин («Монако»).

На воротах – Антон Шунин («Динамо»), Юрий Дюпин («Рубин») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Где смотреть?

Те, кто не попадет на стадион, но хочет почувствовать атмосферу футбольного праздника, могут посетить одну из фан-зон в Петербурге.

УЕФ организует две фан-зоны на Дворцовой и Конюшенной площадях. Третья, поменьше, откроется у дворца спорта «Юбилейный».

В пятницу, 11 июня, в день открытия Евро-2020, на Конюшенной пройдет фан-фест. Болельщиков ждут выступления музыкантов и конкурсы. Следить за матчем-открытием Турции и Италии можно будет на больших экранах.

Площадка на Дворцовой будет работать только в дни игр — 2 и 3 июля во время четвертьфиналов, 6 и 7 июля в дни полуфиналов и 11 июля в день финальной встречи. Фанатам обещают большую развлекательную программу.

Ждать ли гостей?

Петербуржцы помнят атмосферу чемпионата мира по футболу в 2018-м году. Праздник создали и иностранные болельщики, которые приезжали в Северную столицу. В этом году Россия начала пускать болельщиков из других стран с конца мая. На территорию страны они могут въехать по паспорту болельщика. Им не нужно оформлять визу. Порядок въезда перестанет действовать в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля 2021 года.

Ограничения на продажу алкоголя

Напомним, что в Петербурге было решено ограничить розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать на территориях, прилегающих к Крестовскому острову, за день до матчей и в день их проведения. Купить спиртное не получится с 11 июня по 11 июля в фан-зоне на Конюшенной, с 1 по 11 июля – на Дворцовой, с 11 июня по 11 июля – на территории СК «Юбилейный».

Запрет не касается общепита.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об ограничениях движения в Петербурге в связи с проведением Евро-2020.