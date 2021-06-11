Стало известно о продлении контракта «Зенита» с Михаилом Кержаковым

Стало известно о продлении контракта «Зенита» с Михаилом Кержаковым
Михаил Кержаков продлил контракт с "Зенитом". Фото: twitter.com/zenit_spb

Вратарь остается в команде как минимум до конца сезона-2021/22.

Футбольный клуб «Зенит» принял решение о продлении контракта с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сегодня, 11 июня, сообщается на сайте «сине-бело-голубых».

Известно, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За время сотрудничества с «Зенитом» Кержаков успел стать четырехкратным чемпионом России, дважды выиграть Кубок и трижды – Суперкубок страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полузащитник сборной России Мостовой пропустит Евро-2020 из-за COVID.

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