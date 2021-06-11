Полузащитник сборной России Мостовой пропустит Евро-2020 из-за COVID

Полузащитник сборной России Мостовой пропустит Евро-2020 из-за COVID
Футболист Андрей Мостовой пропустит ЕВРО-2020. Фото: скриншот Instagram

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы по футболу — 2020. Причиной этого стал коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня. Подробности рассказали в Telegram-канале команды.

«Из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования», — говорится в сообщении.

Напомним, Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии COVID-19, пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус подвел еще одного российского футболиста. В январе Дзюба пропустил первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на выявление инфекции.

Андрей Мостовой коронавирусная пандемия сборная россии по футболу


 

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