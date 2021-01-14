Дзюба пропустит первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на коронавирус

Нападающий Артем Дзюба «Зенита» не полетит с командой на первый тренировочный сбор команды в ОАЭ из-за сомнительного теста на коронавирус.

Все игроки и тренеры «Зенита» 13 января сдали тесты перед выездом на первый сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае. Тест Дзюбы показал сомнительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс». Возможно, они присоединятся к «Зениту» чуть позже.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

В такой же ситуации оказался и голкипер команды Андрей Лунёв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что санкт-Петербургский клуб «Зенит» заинтересован в покупке нападающего Пепе. Сине-бело-голубые готовы выложить за него 20 млн евро. Сам футболист хочет перейти в португальский гранд «Порту».