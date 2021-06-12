Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до границ участка

Путин утвердил закон о бесплатном проведении газопровода до границ участков. Фото: kremlin.ru

Путин утвердил закон о бесплатном проведении газопровода до границ участков. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков.

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. По новому закону доведение газа до участка теперь станет бесплатным.

Финансировать газификацию будет прежде всего инвестиционная надбавка газораспределительной организации. Кроме того, средства могут быть привлечены через механизмы льготных кредитов и займов.

Оформить подключение можно по принципу одного окна на основании комплексных договоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года. Речь идет о бесплатном подведении газа до земельных участков 2 674 петербургских домов.