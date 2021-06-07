Смольный: 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года

Смольный: 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года
Централизованное оказание услуги по принципу «одного окна» в два раза сократит сроки подключения к газу. Фото: pixabay.com

2,7 тысяч частных домов планируют газифицировать в течении трёх лет. Речь идет о бесплатном подведении газа до земельных участков 2 674 петербургских домов.

Такой план комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга должен был выполнить в течении пяти лет, но сроки решили сократить. Теперь ждут принятия соответствующих документов на федеральном уровне, сообщает Смольный.

Для реализации законопроекта о бесплатном подведении газа к земельным участкам разрабатывается дорожная карта по ускорению газификации. Оказание услуги по принципу «одного окна» в два раза сократит сроки подключения к газу, но и освободит от необходимости собирать документы в разные инстанции.

По результатам масштабной программы газификации, которую Смольный проводил в 2003–2015 годах, сейчас в городе на Неве газифицировано 25,2 тысячи домов. А общий уровень газификации города один из самых высоких в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выделят деньги на повышение уровня газификации.

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