В Ленобласти выделят деньги на повышение уровня газификации

Сейчас в регионе с ним все в порядке, но всегда есть к чему стремиться, считают в правительстве.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Чиновники рассказали, что уровень составил 70,5%, что больше российского на два процента. Тем не менее, проблемы с поставками газа все еще ощутимы. В некоторых районах есть над чем работать, поэтому на газификацию потребуется средства.

«С каждым годом ситуация там становится лучше, но добиться нужных результатов пока невозможно», — заявил заместитель председателя комитета ТЭК Ленинградской области Алексей Белов.

В 2018 году на эти цели было выделено два с половиной миллиарда рублей. Пока что неизвестно, сколько денег потребуется на газификацию в текущем, но уже имеются определенные планы – распространить сети газораспределения по всему региону, передает Онлайн47.ру.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в поселке Металлострой отключали газ.