В Металлострое отключили газ

Местных жителей просят перекрыть газовые краны во избежание утечек.

О перебоях с поставкой газа в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга стало известно сегодня, 28 марта. Он пропал примерно пять часов назад. «ПетербургГаз» уже прокомментировал инцидент, подтвердив, что газ действительно отключили, но причиной тому не стала авария.

Скорее всего, считает представитель компании, дело в срабатывании автоматики безопасности. Его уже настроили, осталось только проверить оборудование. Специалисты будут ходить по квартирам, поэтому горожанам стоит быть начеку. Также их просят перекрыть краны и не препятствовать сотрудникам «ПетербургГаза», передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что по данным за 2018 год, в Металлострое проживает почти 20 тысяч человек. Поселок, к слову, был основан в 1931 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аварийные службы ищут источник запаха газа в Купчино.