Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя выпивать больше трёх литров воды

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя выпивать больше трёх литров воды
Также питьё более двух литров воды плохо скажется на людях с патологиями почек. Фото: https://pixabay.com

Гастроэнтеролог Анна Денисова развеяла миф о пользе трёх литров воды в день для здоровья. Так считает врач, это может быть опасно для организма.

Медики рекомендуют каждый день пить полтора-два литра воды, сообщает РИА «Новости». При занятиях спортом — до трех литров.

Эта рекомендация опасна для людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, и пациентам со склонностью к образованию отеков на ногах, отметила гастроэнтеролог.

Денисова отметила, что из-за лишней жидкости возникают отёки по всему телу. Также питьё более двух литров воды плохо скажется на людях с патологиями почек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала когда и сколько пить воды в жару. Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что когда на улице достаточно жарко, то важно пить воду постепенно, но на протяжении всего дня.

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