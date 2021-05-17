Диетолог рассказала когда и сколько пить воды в жару

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что когда на улице достаточно жарко, то важно пить воду постепенно, но на протяжении всего дня.

Эксперт, общаясь с с телеканалом «Звезда» объяснила, что, когда устанавливается очень жаркая погода, то организм человека повышает планку обменных процессов. Таким образом, увеличивается необходимость выводить токсины. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человеку нужно больше пить воды.

Жителям России порекомендовали утром выпивать стакан воды 250 мл, а затем и в течение дня по такому же объему пить.

Кроме того, задуматься над своим питьевым режимом особенно важно людям, имеющим хронические заболеваниями. Сюда же относятся и гипертония, и проблемы с почками.

Однако злоупотреблять не стоит. Слишком много воды перегрузят организм и вызовут отеки.

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