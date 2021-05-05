Энергетики могут запретить продавать несовершеннолетним по всей стране

В России было высказано предложение о запрете на федеральном уровне реализации энергетических напитков для детей не достигших 18-летия. Такой проект предложила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«RT» сообщает, что инициативу уже отправили в Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и в комитет по охране здоровья Государственной думы.

Ирина Волынец отметила, что изготовители, при приготовлении энергетических напитков, добавляют большое количество стимуляторов, красителей и ароматизаторов, которые достаточно вредны.

Кроме того, такие напитки чаще всего стоят на одной и той же полке, что и другие газировки. Это позволяет думать, что энергетические напитки безвредные.

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