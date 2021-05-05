Энергетики могут запретить продавать несовершеннолетним по всей стране

Энергетики могут запретить продавать несовершеннолетним по всей стране
Употребление газировки стоит сократить. Фото: https://pixabay.com

В России было высказано предложение о запрете на федеральном уровне реализации энергетических напитков для детей не достигших 18-летия. Такой проект предложила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«RT» сообщает, что инициативу уже отправили в Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и в комитет по охране здоровья Государственной думы.

Ирина Волынец отметила, что изготовители, при приготовлении энергетических напитков, добавляют большое количество стимуляторов, красителей и ароматизаторов, которые достаточно вредны.

Кроме того, такие напитки чаще всего стоят на одной и той же полке, что и другие газировки. Это позволяет думать, что энергетические напитки безвредные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Александр Мясников рассказал, что будет если полностью перестать пить алкоголь.

газированные напитки инициатива энергетические напитки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге злоумышленник ударил кассира кирпичом по голове
Долг платежом красен: задержан мужчина из Средней Азии, ударивший ножом в ...
«Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
Энергетики могут запретить продавать несовершеннолетним по всей стране
На тротуаре у метро «Выборгская» обнаружили разбитый автомобиль без водителя
Авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей
МЧС предупредило о густом тумане в Ленобласти 5 мая
Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем