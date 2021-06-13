В Соборной мечети простились с главой Выборгского района Ильдаром Гилязовым

В Соборной мечети простились с главой Выборгского района Ильдаром Гилязовым
Ильдар Гилязов скончался утром 12 июня. Фото: сайт администрации Выборгского района

В Соборной мечети Петербурга прошла церемония прощания с главой областной администрации Выборгского района Ильдаром Гилязовым.

Почтить память чиновника пришли его родные и близкие, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель регионального ЗакСобрания Сергей Бебенин и мусульманская община города. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман Петербурга и Северо-Запада.

Ильдар Гилязов ушел из жизни утром 12 июня в Ленинградской клинической больнице. Ему было 56 лет. Он не дожил двух дней до 57-летия. Глава Выборгского района болел коронавирусом, осложнения от ковида стали причиной его смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов.

выборгский район ленобласти ильдар гилязов новости СПб соборная мечеть церемония прощания


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре заявили, что мутации изменили симптомы COVID-19
Безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать
Антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ
В понедельник на Ленобласть обрушатся ночные дожди и грозы
Петербуржцев в понедельник ждет облачная и теплая погода
В Соборной мечети простились с главой Выборгского района Ильдаром Гилязовым
Петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц
Велосипедист влетел в открытую дверь машины у метро «Обводный канал»