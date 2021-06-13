В Соборной мечети простились с главой Выборгского района Ильдаром Гилязовым

В Соборной мечети Петербурга прошла церемония прощания с главой областной администрации Выборгского района Ильдаром Гилязовым.

Почтить память чиновника пришли его родные и близкие, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель регионального ЗакСобрания Сергей Бебенин и мусульманская община города. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман Петербурга и Северо-Запада.

Ильдар Гилязов ушел из жизни утром 12 июня в Ленинградской клинической больнице. Ему было 56 лет. Он не дожил двух дней до 57-летия. Глава Выборгского района болел коронавирусом, осложнения от ковида стали причиной его смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов.