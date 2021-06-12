Скончался глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов

Скончался глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов
Ильдар Гилязов скончался утром 12 июня. Фото: сайт администрации Выборгского района

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов умер на 58-м году жизни.

Гилязов скончался в субботу утром, 12 июня, в Ленинградской областной клинической больнице. Он болел коронавирусом, тяжелые осложнения от инфекции стали причиной его смерти. Информацию о смерти Гилязова подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким главы администрации Выборгского района. Дрозденко заявил, что разделяет боль утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми жителями региона.

«Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я — горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек», — отметил глава Ленобласти.

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