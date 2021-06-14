Врач Александр Мясников рассказал, что если высыпаться, то можно избавиться от «зашлакованности» мозга

Врач Александр Мясников рассказал, что если высыпаться, то можно избавиться от &#171;зашлакованности&#187; мозга
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

По мнению доктора и телеведущего Александра Мясникова , хороший отдых поможет избавиться от «актуальной» проблемы.

Так, «зашлакованность» мозга случается зачастую в связи с недосыпом. Об этом Мясников сообщил у себя в telegram-канале 14 июня, ссылаясь на данные последних исследований.

Специалист рассказал, что согласно исследованиям, очищается мозг как раз во время сна. Так, те кто вызвался добровольно поучаствовать в эксперименте показали колоссальное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, если сравнивать с теми, кто спит в меру.

Эксперт отметил, что данная тема сегодня очень подробно изучается. Поэтому есть вероятность, что скоро станет известно, как недосып становится причиной некоторых болезней, в том числе и вызывающих снижение когнитивной функции мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Александр Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19.

Александр Мясников врач режим сна


 

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