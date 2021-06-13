Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19

Мясников пристыдил россиян за розыгрыш машин за вакцинацию. Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников пристыдил россиян за розыгрыш машин за вакцинацию. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал розыгрыш автомобилей среди привитых от коронавируса в Москве.

Ранее мэр столица Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации от COVID-19. Он сообщил, что среди москвичей, впервые привившихся от коронавируса с 14 июня по 11 июля, каждую неделю будут разыгрывать по пять машин.

«Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы — совсем уже?» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от коронавируса. Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин России вне зависимости от места регистрации. Победителя объявят 27 июня.