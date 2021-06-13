Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19

Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19
Мясников пристыдил россиян за розыгрыш машин за вакцинацию. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал розыгрыш автомобилей среди привитых от коронавируса в Москве.

Ранее мэр столица Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации от COVID-19. Он сообщил, что среди москвичей, впервые привившихся от коронавируса с 14 июня по 11 июля, каждую неделю будут разыгрывать по пять машин.

«Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы — совсем уже?» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от коронавируса. Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин России вне зависимости от места регистрации. Победителя объявят 27 июня.

Александр Мясников вакцинация от коронавируса доктор мясников москва розыгрыш машин


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миротворцы ООН пострадали при взрыве в Мали
Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки
В Санкт-Петербурге вводят новые ковид-ограничения с 17 июня
На Рубинштейна скейтбордист получил копытом по голове от лошади
Петербургские фан-зоны Евро-2020 останутся без точек общепита из-за новых ...
Сборная Нидерландов обыграла Украину на матче Евро-2020
Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения