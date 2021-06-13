В Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от коронавируса

В Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от коронавируса
Вакцину можно выбрать любую — «КовиВак», «ЭпиВакКорона» или «Спутник V». Фото: pixabay

В Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от COVID-19. Первичное введение вакцины должно пройти в период с 15 по 25 июня в региональных пунктах.

Вакцину можно выбрать любую — «КовиВак», «ЭпиВакКорона» или «Спутник V» сообщает РБК.

Приз — трёхкомнатная квартира площадью 75 кв. метров в Серпухове.

Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин России вне зависимости от места регистрации. Победителя объявят 27 июня на телеканале «360».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посуточная аренда квартир в Петербурге перед Евро-2020 подорожала на 10%. Перед первыми матчами цены будут расти, сообщают «Невские новости». В прошлом месяце спрос на краткосрочный съем квартир поднялся на 33 %. Больше всего гостям города нравятся двухкомнатные и однокомнатные квартиры, студии.

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