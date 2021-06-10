Посуточная аренда квартир в Петербурге перед Евро-2020 подорожала на 10%

ПМЭФ и подготовка к Евро-2020 повысили стоимость посуточной аренды на 10 %. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

ПМЭФ и подготовка к Евро-2020 повысили стоимость посуточной аренды на 10 %. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Посуточная аренда квартир в Северной столице поднялась перед чемпионатом Европы по футболу.

Перед первыми матчами цены будут расти, сообщают «Невские новости». В прошлом месяце спрос на краткосрочный съем квартир поднялся на 33 %. Больше всего гостям города нравятся двухкомнатные и однокомнатные квартиры, студии. Жилье побольше арендуют реже.

ПМЭФ и подготовка к Евро-2020 повысили стоимость посуточной аренды на 10 %. 2,2 тысяч рублей — это средний показатель для двушек и однушек в сутки. Для многокомнатных квартир рост цен увеличился на 6,3%. Такую квартиру можно снять за 8,5 тысяч рублей.

По мнению экспертов «Авито. Недвижимость» перед стартом ЧЕ спрос снова вырастет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как работает и кого не пустят в футбольную деревню в Петербурге. Футбольная деревня открывается 11 июня и завершит работу только через месяц.